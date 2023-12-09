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Spor

Real Madrid, Betis'e takıldı!

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Real Betis ile Real Madrid mücadele verdi. Lig lideri Real Madrid, karşılaşmadan 1-1 sonuç alarak 1 puanla ayrıldı.

9 Aralık 2023 Cumartesi 20:30 - Güncelleme:
Real Madrid, Betis'e takıldı!
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İspanya La Liga'nın 16. haftasında Real Betis ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Real Madrid, 53. dakikada Jude Bellingham ile öne geçti. İngiliz futbolcu, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla ilk 14 maçında 12 gol atma rekorunu egale etti.

Real Betis, 66. dakikada Aitor Ruibal'in golüyle eşitliği sağladı.

3 maç aradan sonra puan kaybeden Real Madrid, puanını 39'a çıkardı. Yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Betis ise 26 puana yükseldi.

Real Madrid, gelecek hafta Villarreal'i ağırlayacak. Betis ise Real Sociedad deplasmanına gidecek.

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