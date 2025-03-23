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  • Real Madrid bir tek o yıldıza ''evet'' dedi! İşte o isim
Spor

Real Madrid bir tek o yıldıza ''evet'' dedi! İşte o isim

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Real Madrid'e briçok yıldız önerildi. Ancak transfer politikalarına uymadığı hepsi reddedilirken bir Trent Alexander-Arnold transferine sıcak bakıyor.

23 Mart 2025 Pazar 16:18 - Güncelleme:
Real Madrid bir tek o yıldıza ''evet'' dedi! İşte o isim
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La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Real Madrid, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

REDDEDİLEN YILDIZLAR

Özellikle savunma hattında değişime gitmeyi planlayan Real Madrid'e sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan birçok dünya yıldızı menajerler tarafından teklif edildi.

Marca'nın haberine göre; Joshua Kimmich, Leroy Sane, Jonathan Tah, Virgil van Dijk, Manuel Akanji ve Kevin De Bruyne gibi isimler Real Madrid'e önerildi ancak Madrid ekibi, bu oyuncuların hiçbirini kabul etmedi.

TEK İSTİSNA TRENT

Kulüp stratejisine uymadığı gerekçesiyle bu isimleri reddeden Real Madrid, sözleşmesi biten oyunculardan sadece Trent Alexander-Arnold'ı kadrosuna katmak istiyor.

LIVERPOOL'A İLETTİ

En az Real Madrid'in onu istediği kadar takıma katılmak isteyen İngiliz sağ bek, Liverpool'un kendisine yaptığı son teklifi de reddetti ve tek amacının Real Madrid'e gitmek olduğunu Liverpool'a iletti.

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