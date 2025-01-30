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Spor

Real Madrid, Brest'i 3 golle geçti

Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Fransız ekibi Brest ile karşılaşan Real Madrid rakibi 3-0 mağlup etti. Lig etabını 12'inci sırada bitiren eflatun beyazlılar play-off aşamasında oynamaya hak kazandı.

Haber Merkezi30 Ocak 2025 Perşembe 01:43 - Güncelleme:
Real Madrid, Brest'i 3 golle geçti
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Şampiyonlar Ligi 8. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid deplasmanda Eric Roy'un yönetimindeki Brest'i 3-0 mağlup etti.

Stade du Roudourou'da oynanan maçta Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 27. ve 78. dakikalarda Rodrygo, 56. dakikada ise Jude Bellingham kaydetti.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya 72. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 15 puanla 12. sırada tamamlarken, 13 puanda kalan Brest 18. sırada kaldı.

İki takım da yoluna play off turunda devam edecek.

Play off turunun kura çekimi 31 Ocak 2025 Cuma günü yapılacak.

  • RealMadrid
  • Brest
  • ŞampiyonlarLigi

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