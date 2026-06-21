Real Madrid, Camavinga'nın bonservisini belirledi

Real Madrid, Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın bonservisini belirledi.

AYRILIK KARARI VERİLDİ

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Real Madrid, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun da onayıyla birlikte Camavinga'nın biletini kesti.

60 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ

İspanyol devi, 23 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini ise 60 milyon euro olarak belirledi.

REAL'DEN AYRILMAK İSTEMİYOR

Real Madrid'e transferinden önce de Camavinga'yı kadrosuna katmak isteyen Paris Saint-Germain, Fransız orta sahaya ilgisini sürdürüyor. Manchester United, Juventus, Chelsea ve Liverpool da Camavinga için Real Madrid'le temas kurdu.

Türkiye'den Galatasaray'ın da ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcu, kendisine olan bu ilgiye rağmen Real Madrid'den ayrılmak istemiyor. Real Madrid'de son dönemde beklentilerin altında kalan Camavinga, takımda kalmak ve kendisi hakkındaki durumu tersine çevirmek istiyor.

PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ

Real Madrid'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Camavinga, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun, Real Madrid ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.