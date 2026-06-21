İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2026 Pazar / 6 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid, Camavinga'nın bonservisini belirledi
Spor

Real Madrid, Camavinga'nın bonservisini belirledi

Real Madrid'in Eduardo Camavinga için 60 milyon euro bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü.

HABER MERKEZİ21 Haziran 2026 Pazar 18:16 - Güncelleme:
Real Madrid, Camavinga'nın bonservisini belirledi
ABONE OL

Real Madrid, Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın bonservisini belirledi.

AYRILIK KARARI VERİLDİ

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Real Madrid, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun da onayıyla birlikte Camavinga'nın biletini kesti.

60 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ

İspanyol devi, 23 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini ise 60 milyon euro olarak belirledi.

REAL'DEN AYRILMAK İSTEMİYOR

Real Madrid'e transferinden önce de Camavinga'yı kadrosuna katmak isteyen Paris Saint-Germain, Fransız orta sahaya ilgisini sürdürüyor. Manchester United, Juventus, Chelsea ve Liverpool da Camavinga için Real Madrid'le temas kurdu.

Türkiye'den Galatasaray'ın da ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcu, kendisine olan bu ilgiye rağmen Real Madrid'den ayrılmak istemiyor. Real Madrid'de son dönemde beklentilerin altında kalan Camavinga, takımda kalmak ve kendisi hakkındaki durumu tersine çevirmek istiyor.

PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ

Real Madrid'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Camavinga, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun, Real Madrid ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın evinin önünden kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.