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Spor

Real Madrid, Cedi Osman'ın peşine düştü

Real Madrid, San Antonio Spurs ile sözleşmesi sona eren ve henüz bir NBA takımıyla anlaşamayan Cedi Osman'ı yakından takip ediyor.

2 Eylül 2024 Pazartesi 14:25 - Güncelleme:
Real Madrid, Cedi Osman'ın peşine düştü
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İspanyol devi Real Madrid, San Antonio Spurs ile sözleşmesi sona eren ve henüz hiçbir takımla sözleşme imzalamayan Cedi Osman'ı gözüne kestirdi.

Fransız yıldızı Guerschon Yabusele'nin Philadelphia 76ers'a transfer olması üzerine yeni yıldız forvet arayışlarını sürdüren Real Madrid, Cedi Osman ile ilgilenmeye başladı. Türk milli yıldızın düşüncesini merak eden Real Madrid, B planı olarak ise Davis Bertans'ı belirledi.

GEÇEN SEZON 72 MAÇTA OYNADI

Geçen sezon San Antonio Spurs forması ile NBA'de 72 maça çıkan Cedi Osman; 6.8 sayı, 2.5 ribaunt, 1.7 asist ortalamaları ile mücadele etti.

NBA'DE 7 SEZON GEÇİRDİ

NBA kariyerinde altı sezon Cleveland Cavaliers ve bir sezon San Antonio Spurs forması giyen forvet, toplamda 476 maçta mücadele etti. Bu süre zarfında maç başına ortalama 9.3 sayı, 3.0 ribaund ve 2.0 asistlik performans sergileyen Osman, bu istatistiklerle NBA'deki kariyerinde etkili bir rol oynamayı başardı.

ANADOLU EFES'TEN YETİŞTİ

2011-2017 yılları arasında Anadolu Efes forması giyen oyuncu, bu dönemde Türk basketbolunun önemli bir figürü haline geldi. 2015 NBA Draftı'nda 31. sıradan Minnesota Timberwolves tarafından seçilen Cedi, yetenekleri ve potansiyeliyle dikkat çekti. Draft edilmesinin ardından hakları Cleveland Cavaliers'a takas edildi ve NBA'deki kariyerine burada başladı.

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