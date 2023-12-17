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Spor

Real Madrid çıldırdı! Yeniden 'Los Galactiscos'u kuruyor

İspanyol devi Real Madrid, yıldız isimlerleri kadrosuna katmaya hazırlanıyor. La Liga ekibi, son zamanların gözde isimlerinden Erling Haaland ve Kylian Mbappe'yi transfer etmek üzere. İşte detaylar...

17 Aralık 2023 Pazar 18:28 - Güncelleme:
Real Madrid çıldırdı! Yeniden 'Los Galactiscos'u kuruyor
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İspanya La Liga devi Real Madrid, transfer çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Kadrosunda sakatlık krizi yaşayan ve hücum hattında sıkıntı yaşayan eflatun beyazlılar kadrosunu genişletmeye hazırlanıyor.

Sezon başında ekibe kiralık olarak katılan Joselu, takımda beklentilerin altında kaldı. Ardından Vinicius Junior'un da milli takımda sakatlanmasının ardından hücum hattının yükünü yeni transfer Jude Bellingham çekmeye başladı.

İLK HEDEF: KYLİAN MBAPPE

Real Madrid ise tekrar eski günlerine dönmek için çalışmalarını başladı. Eflatun beyazlılarda ilk hedef PSG forması giyen Kylian Mbappe oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu henüz kulübüyle sözleşme yenilemedi. Madrid ekibi ise devre arasında Fransız yıldız için PSG'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Eflatun beyazlılar daha öncede başarılı forveti kadrosuna katmaya çalışmıştı fakat olumlu bir neticeye ulaşamamıştı.

Mbappe konusu Madrid yönetimi için hassas bir konu. Taraftarlarla yaptığı bir toplantıda Real Madrid başkanı Florentino Perez'e, Mbappe'nin kararı hakkında soru soruldu ve yanıtı internette dalgalar yarattı. Florentino "Zavallı çocuk Mbappe şimdiden pişman olmuştur" dedi. Fakat yine de Madrid yönetimi, bu transferden vazgeçmiş değil.

REKOR ADAM ERLİNG HAALAND

İkinci hedefse Premier Lig rekorlarını alt üst eden Manchester Cityli yıldız Erling Haaland oldu. İddiaya göre başarılı futbolcunun sözleşmesinde serbest kalma bedeli bulunuyor. Bu bedel ise 220 ila 240 milyon euro arasında olduğu belirtiliyor. Başkan Florentino Perez ise bu bedeli çoktan gözden çıkarmış durumda.

ERLİNG HAALAND KİMDİR?

Manchester City FC takımında Forvet mevkiinde forma giyen Erling Haaland, 21 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. 194 cm boyunda ve 88 kilo olan Erling Haaland, Sol ayağını kullanmaktadır.

Erling Haaland kariyerine Norveç'in Byrne takımında başlamıştır.

2017'de Molde'ye transfer olduktan sonra 39 maçta attığı 14 golle Red Bull Salzburg kulübünün dikkatini çekmiş ve 2019'da Avusturya'nın yolunu tutmuştur.

Salzburg'ta 16 maçta 17 gol atarak muazzam bir performans sergileyen Haaland daha sonra Borussia Dortmund'a gelmiştir.

Manchester City ise Almanya ekibine 60 milyon euro ödeyerek, Norveçli yıldızı kadrosuna katmıştır.

KYLIAN MBAPPE KİMDİR?

Dünya Kupası sahibi ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin tam adı Kylian Sanmi Mbappe Lottin'dir, 20 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur.

Profesyonel futbol kariyerine 2015'te başlayan yıldız futbolcu aynı zamanda Fransa Milli Takımının da vazgeçilmez oyuncusudur.

1,78 boyundaki yıldız, forvet, sağ ve sol kanatta oynayabilmektedir.

Bir senenin sonunda Monaco takımına katılan oyuncu 2018'e kadar gösterdiği performansla 120 milyon Euro bonservis bedeliyle Paris Saint Germain kulübüne transfer olmuştur.

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı

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