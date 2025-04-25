Real Madrid, Courtois'yı bile gölgede bırakacak kaleci için devrede

Real Madrid, kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Thibaut Courtois'nın uzun süredir koruduğu kaleyi yeniden şekillendirmek isteyen kulüp, Espanyol'un 23 yaşındaki file bekçisi Joan García'yı gündemine aldı.

Courtois ve Lunin'e rağmen rekabeti artırmak isteyen Madrid ekibi, Espanyol'a 20 milyon avroluk teklif sundu ancak Katalan temsilcisi 30 milyon avroluk serbest kalma bedelini talep ediyor. García'nın Atlético Madrid'in de ilgisini çekmesi, transfer yarışını daha da kızıştırıyor.

Espanyol ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç kaleci, bu sezon 6 maçta kalesini gole kapattı ve Manolo González'in vazgeçilmezi oldu. Transfermarkt'a göre 20 milyon avro piyasa değerine sahip olan García'nın, yaz döneminde La Liga devlerinden birine imza atması bekleniyor.