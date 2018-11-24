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Real Madrid darmadağın oldu! 3-0

Eibar, La Liga'nın 13. haftasında konuk ettiği Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.

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La Liga'nın 13. haftasında Eibar taraftarı önünde Real Madrid'i konuk etti. Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Real Madrid, Eibar'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

Eibar'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Gonzalo Escalante, 52. dakikada Sergi Enrich ve 57. dakikada Kike kaydetti.

Bu sonucun ardından Eibar La Liga'daki puanını 18'e çıkardı. Real Madrid ise 20 puanda kaldı.

Real Madrid ligin 14. haftasında Bernabeu'da Valencia ile karşı karşıya gelecek. Eibar ise gelecek hafta deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

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