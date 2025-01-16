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Spor

Real Madrid, Dennis Smith Jr'ı açıkladı

Real Madrid Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Dennis Smith Jr'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 14:29 - Güncelleme:
Real Madrid, Dennis Smith Jr'ı açıkladı
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İspanya'nın Real Madrid Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Dennis Smith Jr'ı renklerine bağladı.

Real Madrid Kulübü, 27 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Dennis Smith Jr, 2017'de Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Dallas Mavericks tarafından 1. tur 9. sıradan draft edildi. Skorer oyuncu, NBA'de Mavericks'in yanı sıra New York Knicks, Detroit Pistons, Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets ve son olarak Brooklyn Nets forması giydi.

İlk kez Avrupa'da görev yapacak 1,91 metre boyundaki Dennis Smith Jr, NBA'de çıktığı 326 maçta 9,7 sayı, 3 ribaunt, 4,2 asist ve 1,2 top çalma ortalamaları yakaladı.

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