Real Madrid deplasmanda 2 puan bıraktı

İspanya La Liga'nın 24. dakikasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın 15. dakikasında Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçen Real Madrid, 39'da Jude Bellingham'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 58. dakikada penaltı kazanan Osasuna'da beyaz noktanın başına geçen Ante Budimir, takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Öte yandan Real Madrid'de temsilcimizi Arda Güler, maçı yedek kulübesinden takip etti. Carlos Ancelotti'nin maç boyunca 1 kez oyuncu değişikliği yapması ise dikkat çekti.

Bu sonuçla 51 puanla yükselen Real Madrid, Atletico'nun 1, Barcelo'nın 3 puan önünde liderliğini sürdürdü.