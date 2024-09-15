LaLiga'nın 5. haftasında Real Madrid, Real Sociedad deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puanı aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçın 57. dakikasında Arda Güler'in ceza sahası dışından çektiği şutta top Sergio Gomez'in eline çarptı. Vinicius Jr, penaltıyı gole çevirirken takımının Real Sociedad deplasmanındaki ilk golünü kaydetti.

Mücadelenin 73. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta ilk golün sahibi Vinicius Jr. yerde kaldı. Yapılan VAR incelemesinin ardından Real Madrid bir kez daha penaltı kazandı, Kylian Mbappe skoru 2-0 yaptı.

Mücadelenin kalan dakikalarında skor değişmezken Real Madrid, 3 puanla sahadan ayrılan takım oldu.

LİGDE 3. GALİBİYET

Real Madrid, Real Sociedad maçıyla bu sezon ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti.

Ligde 2 maçta berabere kalan Carlo Ancelotti'nin takımı 11 puan topladı.

Real Sociedad ise bu sezon üçüncü kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 4 puanda kaldı.