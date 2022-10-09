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Spor

Real Madrid deplasmanda tek golle kazandı

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 9. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Getafe'yi 1-0 mağlup ederek puanını 22'ye yükseltti.

9 Ekim 2022 Pazar 00:25 - Güncelleme:
Real Madrid deplasmanda tek golle kazandı
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La Liga'da Real Madrid, ligin 9. haftasında Getafe'ye konuk oldu.

Maça hızlı başlayan konuk takım, Eder Militao'nun golüyle 3. dakikada 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

57. dakikada Real Madrid, Rodrygo ile skoru 2-0 yaptı. Ancak yapılan VAR incelemesinin Rodrygo'nun ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol iptal edildi.

Mücadelenin kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Real Madrid, karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı ve ligdeki 7. galibiyetini elde etti. Getafe galibiyetiyle puanını 22 yapan Real Madrid, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ligde yoluna namağlup devam eden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta da rakiplerine mağlup olmadı.

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