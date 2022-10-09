Real Madrid deplasmanda tek golle kazandı

La Liga'da Real Madrid, ligin 9. haftasında Getafe'ye konuk oldu.

Maça hızlı başlayan konuk takım, Eder Militao'nun golüyle 3. dakikada 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

57. dakikada Real Madrid, Rodrygo ile skoru 2-0 yaptı. Ancak yapılan VAR incelemesinin Rodrygo'nun ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol iptal edildi.

Mücadelenin kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Real Madrid, karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı ve ligdeki 7. galibiyetini elde etti. Getafe galibiyetiyle puanını 22 yapan Real Madrid, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ligde yoluna namağlup devam eden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta da rakiplerine mağlup olmadı.