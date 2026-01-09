İSTANBUL 9°C / 7°C
Spor

Real Madrid derbide kazandı, finalde Barcelona'nın rakibi oldu

Real Madrid, İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-1 mağlup eden eflatun beyazlılar finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

HABER MERKEZİ9 Ocak 2026 Cuma 00:44 - Güncelleme:
İspanya Süper Kupa yarı finalinde oynanan Madrid derbisinde Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki King Abdullah Sports City Stadyumu'nda ezeli rakiplerin karşılaştığı maçta Real Madrid, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Real Madrid'e final biletini getiren golleri 2. dakikada Federico Valverde ve 55. dakikada Rodrygo attı. Atletico'nun tek golü ise 58. dakikada Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth'tan geldi.

Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Arda Güler yedek kulübesinde başladığı maçın 81. dakikasında Vinicius Junior'ın yerine oyuna dahil oldu.

FİNALDE RAKİP BARCELONA

Bu sonuçla birlikte finale yükselen Real Madrid, Athletic Bilbao'yu 5-0 deviren Barcelona'nın rakibi oldu. Barcelona ile Real Madrid arasındaki final maçı, 11 Ocak Pazar günü saat 22.00'de oynanacak.

İspanya'nın iki dev kulübü, son olarak 26 Ekim 2025'te LaLiga'nın 10. haftasında karşı karşıya gelirken Real Madrid müsabakadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Başkent ekibi, Mbappe'nin attığı golle öne geçerken Barcelona, Lopez ile eşitliği yakalamış ancak Bellingham, takımına derbiyi kazandırmıştı.

