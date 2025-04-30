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Spor

Real Madrid dümeni Ada'ya kırdı! Hedef Sandro Tonali

Bu sezon beklentinin altında kalan Real Madrid gelecek sezon için düğmeye bastı. İspanyol devi Toni Kroos sonrası orta saha oluşan boşluğu İngiliz ekibi Newcastle United forması giyen İtalyan yıldız Sandro Tonali ile doldurmak istiyor.

HABER MERKEZİ30 Nisan 2025 Çarşamba 09:46 - Güncelleme:
Real Madrid dümeni Ada'ya kırdı! Hedef Sandro Tonali
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Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'e elenen, Copa del Rey finalinde ezeli rakibi Barcelona'ya kaybeden ve La Liga yarışında geride kalan Real Madrid, hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından gözünü transfere çevirdi.

Toni Kroos'un vedası sonrası orta sahada boşluk yaşayan Los Blancos, bu açığı Newcastle United'ın İtalyan yıldızı Sandro Tonali ile kapatmak istiyor. Carlo Ancelotti'nin tavsiyesiyle liste başına yazılan Tonali, orta saha ile hücum arasında köprü kurabilecek potansiyele sahip.

Öte yandan savunma için de arayışta olan Madrid, Bournemouth'un genç yıldızı Dean Huijsen ile yakından ilgileniyor. Huijsen'in Bernabeu'ya sıcak baktığı iddia ediliyor.

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