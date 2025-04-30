Real Madrid dümeni Ada'ya kırdı! Hedef Sandro Tonali

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'e elenen, Copa del Rey finalinde ezeli rakibi Barcelona'ya kaybeden ve La Liga yarışında geride kalan Real Madrid, hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından gözünü transfere çevirdi.

Toni Kroos'un vedası sonrası orta sahada boşluk yaşayan Los Blancos, bu açığı Newcastle United'ın İtalyan yıldızı Sandro Tonali ile kapatmak istiyor. Carlo Ancelotti'nin tavsiyesiyle liste başına yazılan Tonali, orta saha ile hücum arasında köprü kurabilecek potansiyele sahip.

Öte yandan savunma için de arayışta olan Madrid, Bournemouth'un genç yıldızı Dean Huijsen ile yakından ilgileniyor. Huijsen'in Bernabeu'ya sıcak baktığı iddia ediliyor.