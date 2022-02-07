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Spor

Real Madrid durdurulamıyor

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 23. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Granada'yı 1-0 mağlup ederek puanını 53'e yükseltti.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 01:01 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 01:01
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında, sahasında oynadığı maçta Granada'yı 1-0 mağlup eden Real Madrid, şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdı.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Marco Asensio'nun (Dk.74) golüyle galibiyete uzanan Real Madrid, puanını 53'e çıkardı.

Ligde ikinci sırada bulunan Sevilla'nın Osasuna deplasmanında berabere kalarak puan kaybetmesini iyi değerlendiren Madrid ekibi, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Bu sonuçla, Granada ise 24 puanla 16. sıraya geriledi.

Real Madrid 24. haftada zorlu Villarreal deplasmanına gidecek.

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