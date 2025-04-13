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Spor

Real Madrid duyurdu! Arda Güler Alaves maçında ilk 11'de

Real Madrid, La Liga'nın 31. haftasında bugün oynanacak olan Alaves maçı kadrosunu duyurdu. Milli yıldız Arda Güler'de ilk 11'de yerini aldı.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2025 Pazar 15:51 - Güncelleme:
Real Madrid duyurdu! Arda Güler Alaves maçında ilk 11'de
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İspanya LaLiga'nın 31. haftasında Alaves'e konuk olacak Real Madrid'in ilk 11'i belli oldu.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, sürpriz bir kararla milli futbolcu Arda Güler'i 11'e aldı.

La Liga'da son 13 maçta 1 kez ilk 11'e girebilen Arda, iki hafta önce oynanan Leganes maçının ardından yeninde başlangıç kadrosuna adını yazdırdı.

Ancelotti, Mendizorrotza Stadı'nda oynanacak ve TSİ 17.15'te başlayacak müsabakada Vinicius Junior ve Jude Bellingham gibi yıldız oyuncularını ise yedek bıraktı.

İtalyan teknik adamın, hafta içi Arsenal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçını düşünerek iki yıldızını dinledirdiği düşünülüyor.

Real Madrid'in Alaves maçı ilk 11'i şöyle:

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