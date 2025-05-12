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Spor

Real Madrid duyurdu! İki oyuncu sakatlandı

Real Madrid'de sakatlık kabusu yaşanıyor. İspanyol devinden yapılan resmi açıklamada, hem Lucas Vazquez hem de Vinicius Junior'ın sakatlandığı duyuruldu.

Haber Merkezi12 Mayıs 2025 Pazartesi 18:37 - Güncelleme:
Real Madrid duyurdu! İki oyuncu sakatlandı
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Real Madrid'de sakatlık kabusu yaşanıyor. İspanyol devinden yapılan resmi açıklamada, hem Lucas Vazquez hem de Vinicius Junior'ın sakatlandığı duyuruldu.

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Lucas Vazquez'in bugün yapılan kontrollerinde sol uyluk pektineus kasında bir sakatlık tespit edildi.

Öte yandan Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın ise sol ayak bileğinde burkulma (esguince) yaşadığı belirtildi.

İki oyuncunun da tedavi sürecinin yakından takip edileceği ve sahalara dönüş sürelerinin yapılacak değerlendirmelere göre belirleneceği bildirildi.

  • RealMadrid
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