İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2022 Pazartesi / 3 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,684
  • EURO
    16,1364
  • ALTIN
    912.414
  • BIST100
    2311.4
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid, Eden Hazard'ı kiralamak istiyor
Spor

Real Madrid, Eden Hazard'ı kiralamak istiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in bir türlü sakatlıklardan belini doğrultamayan Eden Hazard'ı kiralamaya sıcak baktığı iddia edildi.

4 Nisan 2022 Pazartesi 23:43 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 23:43
ABONE OL

2019'da Chelsea'den Real'e 100 milyon sterline mal olan Eden Hazard'ın yakası sakatlıklardan bir türlü kurtulmuyor.

Bu sezon sadece 8 kez ilk 11 başlayan ve 13 kez sonradan oyuna giren 31 yaşındaki Belçikalı oyuncu sağ fibula bölgesinden bir ameliyat olurken sezonun geri kalanında forma giymesinin zor olduğu belirtilmişti.

Real Madrid, Hazard'ın yeniden eski günlerine dönebilmesi için Dünya Kupası öncesi kiralık göndermeye sıcak baktığı iddia edildi.

Eden Hazard bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 22 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.