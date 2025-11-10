Real Madrid efsanesi Lmaine Yamal'ı eleştirdi

Real Madrid'in kült kahramanı Ivan Zamorano, son El Clasico maçından önce ve sonra sergilediği davranışları nedeniyle Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'ı hedef aldı.

İspanyol genç yıldızın maç öncesi yaptığı tartışmalı açıklamaların ardından, son El Clasico maçında Yamal ve Los Blancos oyuncuları arasında bir çatışma yaşandı. Kings League Twitch yayını sırasında, Barcelona'nın kanat oyuncusu Madrid'i hakem kararları hakkında "hırsızlık yapmak ve şikayet etmekle" suçladı, bu da Madrid takımını kızdırdı. Madrid maçı 2-0 kazandıktan sonra, birkaç oyuncu Yamal ile yüzleşti. Yamal'ın, sahadan çıkarken onlara alaycı sözler söylediği bildirildi. Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, sosyal medyada kutlama yaptığı bir fotoğrafını paylaşarak "Konuşmak kolaydır. HALA MADRID SIEMPRE!!!" mesajını yazdı. Viral olan ayrı bir Instagram gönderisinde Yamal, Madrid oyuncularına "TÜNELİN KAPISINDA GÖRÜŞÜRÜZ" dedi. İspanya milli takımı oyuncusu Dani Carvajal da olay sırasında Yamal ile karşı karşıya geldi, ancak La Roja'nın teknik direktörü daha sonra olayı önemsiz gösterdi.

Döneminin en üretken forvetlerinden biri olan Zamorano, Real Madrid'de gösterdiği kararlılık ve golcü yeteneği ile efsanevi statüsünü pekiştirdi. "Korkunç Ivan" olarak bilinen oyuncu, 1994-95 La Liga şampiyonluğuna takımını taşıdı, 28 golle ligin en golcü oyuncusu oldu ve İspanya'nın önde gelen spor gazetecileri tarafından verilen prestijli Pichichi Ödülü'nü kazandı.

Zamorano şöyle dedi: "Lamine'yi (Real Madrid'e) transfer etmezdim. O bir yıldız, ama Real Madrid oyuncusu olmanın özünü taşımıyor. Pedri'yi transfer ederdim, o bir fenomen ve bunu konuşmadan yapıyor. Alçakgönüllü, sadece gerektiği kadar konuşuyor ve özü bu. Lamine Yamal'da Madrid'in ruhu ve özü yok. Barcelona'ya uygun, ama buraya değil. Bu başka bir hikaye, tamamen farklı bir kulüp. Real Madrid, klas ve kültür sahibi bir takım. Oyuncular bunu temsil etmelidir."