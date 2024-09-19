LaLiga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Real Madrid için Guti övgü dolu sözler kullandı. Guti, Arda Güler'in daha fazla süre almaya başladığını belirtip daha fazla ön plana çıkacağını söyledi.

AS'a verdiği röportajda Guti, şu andaki takımın kendi dönemine göre daha iyi olduğunu belirtip, "Bu, Galacticos'tan daha iyi bir kadro. Çok iyi oyuncular var ve neredeyse hepsi genç. Real Madrid'de bir döneme damga vuracaklar." dedi.

Real Madrid, LaLiga'da sezona istediği gibi başlayamadı. Ezeli rakibi Barcelona'nın 4 puan gerisinde yer alan Carlo Ancelotti'nin ekibi 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Guti, Real Madrid'in şu andaki form durumuna ilişkin, "İnişler ve çıkışlar var. Sadece oyunla ilgili değil, puanlarla da ilgili. Barcelona'nın 4 puan gerisindeler. İyi bir başlangıç değil." ifadelerini kullandı.

GUTİ'NİN ARDA YORUMU



Arda Güler'den de övgüyle bahseden Guti, "Ancelotti Arda Güler'e daha fazla dakika veriyor. Çok ilginç bir oyuncu. Harika son pasları olan, gol atan bir orta saha. Önümüzdeki birkaç sezonda daha fazla ön plana çıkacak." açıklamasında bulundu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon Arda Güler 6 maçta süre aldı. Milli futbolcu henüz gol veya asist kaydedemedi. Arda Güler, bu sezon Real Madrid'le UEFA Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı.