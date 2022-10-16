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Spor

Real Madrid, El Clasico'da 3 puanın sahibi oldu

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 9. hafta mücadelesinde El Clasico'da evinde konuk ettiği Barcelona'yı 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

16 Ekim 2022 Pazar 19:38 - Güncelleme:
Real Madrid, El Clasico'da 3 puanın sahibi oldu
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İspanya Ligi'nde 9. haftada oynanan El Clasico'da Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Dev maçta kazanan 3-1'lik skorla Real Madrid oldu.

Santiago Bernabeu'da taraftarının önünde Real Madrid, 12. dakikada Karim Benzema ve 35. dakikada Federico Valverde'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Karim Benzema'nın ikinci yarıda attığı bir gol de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Barcelona, Real Madrid deplasmanında 83. dakikada Ferran Torres ile durumu 2-1 yaptı ancak kalan bölümde beraberlik golü için fırsat bulmasına rağmen, topu ağlara göndermedi.

Real Madrid 90+1. dakikada Rodrigo'nun penaltıdan attığı golle skoru 3-1 yaptı ve mücadele bu şekilde sona erdi. Maçın oyuncusu Federico Valverde oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 25'e yükseltti ve haftayı lider kapattı. Barcelona 22 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde çarşamba günü Real Madrid, Elche deplasmanına çıkacak. Barcelona ise perşembe günü Villarreal'i ağırlayacak.

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