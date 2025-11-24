İSTANBUL 18°C / 9°C
Real Madrid, Elche deplasmanında puan kaybı yaşadı!

Real Madrid, LaLiga'nın 13. haftasında iki kez geriye düştüğü Elche deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

24 Kasım 2025 Pazartesi 01:23
Real Madrid, Elche deplasmanında puan kaybı yaşadı!
İspanya LaLiga'nın 13. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche ile karşılaştı.

Manuel Martinez Valero Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Elche'nin ilk golünü 53. dakikada Aleix Febas kaydetti.

Real Madrid'e beraberliği getiren gol, 78. dakikada Dean Huijsen'den geldi.

Dakikalar 84'ü gösterdiğinde ise Elche, Alvaro Rodriguezile yeniden öne geçti.

87. dakikada ise Jude Bellingham, Real Madrid'e yeniden beraberliği getiren golü attı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Öte yandan Elche'de Victor, 90+7. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

ARDA GÜLER 64 DAKİKA

Milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelede 64 dakika sahada kaldı.

REAL MADRİD'İ ESKİ ÇOCUKLARI ÜZDÜ

Öte yandan Elche'nin bulduğu iki golde imzası bulunan Aleix Febas ve Alvaro Rodríguez'in ortak noktası, Real Madrid altyapısından yetişmiş olmalarıydı. Kariyerlerinin ilk adımlarını Valdebebas'ta atan iki genç futbolcu, eski takımlarına karşı sahaya çıktıkları mücadelede Elche'nin skor yükünü çeken isimler oldu.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligde üst üste ikinci beraberliğini aldı ve 32 puanla Barcelona'yı 1 puanla geçerek liderliğe oturdu.

Ligde yalnızca 3 galibiyeti olan Elche ise 16 puana ulaştı ve 11. sırada konumlandı.

LaLiga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Girona ile karşılaşacak. Elche ise Getafe'ye konuk olacak.

