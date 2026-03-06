Real Madrid, Enzo Fernandez için kesenin ağzını açtı

Real Madrid, orta saha transferi için rotasını Chelsea forması giyen Enzo Fernandez'e çevirdi.

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan haberlere göre, PSG forması giyen Vitinha'nın Real Madrid'e kapıyı kapatmasının ardından Madrid ekibi alternatif planını devreye soktu.

Başkan Florentino Perez'in uzun süredir takip ettiği Enzo Fernandez için yaz transfer döneminde yaklaşık 120 milyon euroluk bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

Chelsea forması giyen 25 yaşındaki Arjantinli orta sahanın sözleşmesi 2032 yılına kadar devam ediyor.

İngiliz kulübünün yıldız oyuncusunu bırakmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Transfer görüşmelerinin yaz aylarında başlaması bekleniyor.