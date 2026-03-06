İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2026 Cuma / 18 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0787
  • EURO
    51,0431
  • ALTIN
    7203.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid, Enzo Fernandez için kesenin ağzını açtı
Spor

Real Madrid, Enzo Fernandez için kesenin ağzını açtı

İspanya La Liga devi Real Madrid'in Chelsea'de forma giyen Enzo Fernandez'i kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

HABER MERKEZİ6 Mart 2026 Cuma 16:17 - Güncelleme:
Real Madrid, Enzo Fernandez için kesenin ağzını açtı
ABONE OL

Real Madrid, orta saha transferi için rotasını Chelsea forması giyen Enzo Fernandez'e çevirdi.

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan haberlere göre, PSG forması giyen Vitinha'nın Real Madrid'e kapıyı kapatmasının ardından Madrid ekibi alternatif planını devreye soktu.

Başkan Florentino Perez'in uzun süredir takip ettiği Enzo Fernandez için yaz transfer döneminde yaklaşık 120 milyon euroluk bir teklif hazırladığı öne sürüldü.

Chelsea forması giyen 25 yaşındaki Arjantinli orta sahanın sözleşmesi 2032 yılına kadar devam ediyor.

İngiliz kulübünün yıldız oyuncusunu bırakmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Transfer görüşmelerinin yaz aylarında başlaması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.