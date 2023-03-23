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Spor

Real Madrid, Erling Haaland için harekete geçti

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Manchester City'de forma giyen Erling Haaland'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği ileri sürüldü.

23 Mart 2023 Perşembe 18:02 - Güncelleme:
Real Madrid, Erling Haaland için harekete geçti
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İspanyol devi Real Madrid, Manchester City'de forma giyen Erling Haaland'ı 2024 yılında kadrosuna katmak için şimdiden çalışmalara başladı.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Real Madrid, Erling Haaland'ın Manchester City'den ayrılmaya karar vermesi halinde Norveçli yıldıza en iyi şartları sunabilmek için hazırlıklara başladı.

Aynı zamanda PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe ile de ilgilenen Real Madrid'in, Haaland transferini Mbappe'den bağımsız olarak düşündüğü ve şartların uygun hale gelmesi halinde iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istediği yazıldı.

Haberde, Haaland'ın Manchester City ile olan sözleşmesinde bir serbest kalma bedelinin olduğu ve bu madde sayesinde Real Madrid'in transferi bitirebileceği yazılırken, bu transferin Real Madrid'e 220 ile 240 milyon euro arasında bir bedele mal olabileceği belirtildi.

İspanyol devinin, takımın tecrübeli golcüsü Karim Benzema ile 1 yıl daha sözleşme imzalayıp 2024 yılında Fransız yıldızı Real Madrid formasıyla emekli etmeyi planladığı belirtilirken, Erling Haaland'ın direkt olarak Benzema'nın yerine düşünüldüğü ifade edildi.

Son olarak haberde; Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, "Yeni Los Galacticos" hayali ile takımın hücum hattını Vinicius Jr, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'dan oluşturmayı hedeflediği yazıldı.

Bu sezon Manchester City ile 37 resmi maça çıkan Erling Haaland, bu maçlarda 42 gol 5 asist kaydetti.

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