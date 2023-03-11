Real Madrid, Espanyol'u 3 golle geçti

La Liga'da 25. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Espanyol karşılaştı.

Mücadele 3-1 ev sahibi ekip Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 8. dakikada Joselu, 22. dakikada Vinicius Junior, 39. dakikada Militao ve 90+3'te Asensio'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 56 yaptı ve lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Espanyol ise 27 puanda kaldı.

Real Madrid, 5-2 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı öncesi moral depoladı. Diğer taraftan Los Galacticos'un rakibi Liverpool, ligde Bournemouth'a 1-0 kaybetti.