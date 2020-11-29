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Spor

Real Madrid evinde Alaves'e kaybetti

İspanya La Liga'nın 11. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Alaves'i konuk etti. Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Alaves 2-1 kazanarak haftanın sürprizine imza attı.

29 Kasım 2020 Pazar 01:02 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 01:02
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Karşılaşmada Alaves 5. dakikada Lucas Perez'in penaltı golüyle öne geçerken ilk yarıyı da konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Alaves, Joselu'nun golüyle Real Madrid önünde skoru 2-0'a getirdi. İki farklı geriye düşen Real Madrid, oyuna istediği ağırlığı bir türlü koyamadı. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde ise gelindiğinde Casemiro farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda Real Madrid baskı artırsa da aradığı golü bulamadı ve Alaves sahadan 2-1 kazandı.

Real Madrid, ligde üst üste 3 haftadır kazanamayarak zirve takibinde büyük yara almaya devam etti.

Bu sonucun ardından Real Madrid 17 puanda kalırken Alaves ise 13 puana yükseldi.

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