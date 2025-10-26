İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Bernabeu'da oynanan El Clasico'yu 2-1'lik skorla ev sahibi Real Madrid kazandı.

Derbide 1 penaltısı 3 golü iptal olan Real Madrid, 22. dakikada Kylian Mbappe ile öne geçti. Fermin Lopez, 38. dakikada skoru eşitledi. Jude Bellingham, 52. dakikada Real Madrid'i yeniden öne geçirdi.

Mbappe, 52. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Szczesny'i geçemedi.

Barcelona'da Pedri, 90+9. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

REAL 4 MAÇ SONRA KAZANDI, FARK 5'E ÇIKTI

Barcelona'ya karşı 4 resmi maç sonra kazanan Real Madrid, puanını 27'ye çıkardı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. İkinci sıradaki Barcelona ise son 3 maçta 2. yenilgisini aldı ve 22 puanla zirvenin 5 puan uzağında kaldı.

Real Madrid, gelecek hafta Valencia'yı ağırlayacak. Barcelona ise sahasında Elche'yi konuk edeceği maçta yara sarmaya çalışacak.

ARDA GÜLER, EL CLASICO'DA 11'DE

Real Madrid, mücadeleye 4-1-2-1-2 formatında başladı. Kalede Courtois, savunmanın sağında Valverde ve solunda Carreras, stoperde Militao ve Huijsen, savunma önünde Tchouameni, önünde Camavinga ve Bellingham, forvet arkasında Arda Güler, ileride ise Mbappe ve Vinicius oynadı.

Barcelona ise 4-2-3-1 ile sahaya dizildi. Kalede Szczesny, savunmanın sağında Kounde ve solunda Balde, stoperde Eric Garcia ve Cubarsi, orta sahada Frenkie de Jong ve Pedri, ön üçlüde Rashford, Fermin ve Lamine Yamal, forvette ise Ferran Torres başladı.

PENALTI, VAR İLE İPTAL EDİLDİ

Maça hızlı başlayan Barceona, ilk dakikada Rashford ile gole çok yaklaştı. Dönen topta Real Madrid, Vinicius ile penaltı kazandı. 3 dakika süren VAR incelemesinin ardından pozisyonda faul olmadığına karar verildi ve penaltı iptal edildi.

Barcelona, ilk dakikalarda kısa paslarla oyuna hakim oldu ve Real Madrid'in özellikle ikinci bölgede yaptığı yoğun prese rağmen top kaybı yapmadı. Barça, ikinci büyük fırsatını Lamine Yamal ile 9. dakikada yakaladı ancak skorbordu değiştiremedi.

MBAPPE ATTI, VAR İPTAL ETTİ

Real Madrid, 12. dakikada Kylian Mbappe ile fileleri havalandırdı ancak 2 dakika süren incelemenin ardından bu gol iptal edildi.

MBAPPE, BERNABEU'YU AYAĞA KALDIRDI

İlk 15 dakikalık bölüm geçildiğinde Barcelona'nın topla oynamadığı yüzde 79'a karşı 21'lik bir üstünlüğü dikkat çekti.

Direkt geçiş hücumları yapan Real Madrid, 22. dakikada Kylian Mbappe ile öne geçti. Jude Bellingham'ın orta sahadan attığı nefis ara pasıyla hareketlenen Mbappe, Bernabeu'yu ayağa kaldırmayı başardı.

ARDA KAPTIRDI, FERMIN LOPEZ ATTI

1-0'dan sonra arka arkaya pozisyon bulan Real Madrid, Huijsen, Bellingham ve Vinicius ile net fırsatlardan faydalanamadı.

Barcelona, 38. dakikada Arda Güler'in kaybettiği top sonrası Fermin Lopez ile skoru eşitledi. Bir anda kendisine yapılan ani presi fark edemeyen Arda, Pedri'nin araya girmesine mani olamadı. Rashford'ın yerden ortasında Fermin, skora dengeyi getirdi.

BELLINGHAM BOŞ KALEYE ATTI

Real Madrid, Barça'nın baskısıyla bunaldığı anlarda Bellingham'ın golüyle yeniden öne geçti.

43. dakikada Mbappe'nin arka direğe ortasını Militao altıpasa çevirdi, Bellingham boş kaleye tamamladı ve Real Madrid, bir kez daha öne geçti.

MBAPPE ATTI, OFSAYT

Los Galacticos, 45. dakikada Mbappe ile bir kez daha gol buldu ancak ofsayt nedeniyle bu gol geçersiz sayıldı.

6 dakika uzayan ilk devre 2-1 Real Madrid'in üstünlüğüyle geçildi.

VAR UYARISIYLA PENALTI

İkinci yarıya Barcelona hızlı başladı ancak Real Madrid, daha çok topla oynama isteği gösterdi. Barcelona yarı sahasında daha çok görünen Real Madrid, 49. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazandı.

Eric Garcia'nın eline çarpan top için hakem Cesar Soto, önce penaltı noktasını göstermedi. VAR'ın 3 dakika süren incelemesi ve önerisi sonrası penaltı kararı verildi.

Kylian Mbappe, 52. dakikada penaltı için topun başına geldi ancak kaleci Szczesny'i geçemedi.

REAL MADRID ALAN VERMEDİ

60. dakikadan sonra Barcelona, topun hakimi oldu ve Real Madrid çok adamla yarı alanına çekildi. Ancak yüksek tempoda geçen ilk yarı sonrası Barcelona da istediği yüksek tempoya bir türlü ulaşamadı. Alanı iyi kapatan Real Madrid, Barcelona'ya istediği alanları vermedi.

ARDA GÜLER, 66'DA ÇIKTI

Arda Güler, 66. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

BELLINGHAM ATTI AMA OFSAYT

Kontrataklarla etkili olan Real Madrid, 69. dakikada Bellingham ile golü buldu ancak bir kez daha ofsayt bayrağı kalktı ve gol geçersiz sayıldı.

BARÇA BİR TÜRLÜ POZİSYON BULAMADI

Kapalı Real Madrid savunması karşısında yüzde 70 topla oynama oranını zorlayan Barcelona, bir türlü istediği pozisyonları bulamadı.

Pedri, 90+9. dakikada Tchouameni'ye yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart gördü. Bu kart sonrası yedek kulübeleri de karıştı ve büyük bir gerginlik yaşandı.

El Clasico'yu 2-1'lik skorla ev sahibi Real Madrid kazandı.