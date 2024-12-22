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Spor

Real Madrid evinde dört köşe

LaLiga'nın 18. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid, Garcia Pimienta'nın yönetimindeki Sevilla'yı evinde 4-2 mağlup etti.

22 Aralık 2024 Pazar 20:34 - Güncelleme:
Real Madrid evinde dört köşe
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LaLiga'nın 18. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid, Garcia Pimienta'nın yönetimindeki Sevilla'yı evinde 4-2 mağlup etti.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan maçta Real Madrid'in gollerini 10. dakikada Kylian Mbappe, 20. dakikada Fede Valverde, 34. dakikada Rodrygo ve 53. dakikada Brahim Diaz kaydetti.

Sevilla'nın gollerini ise 35. dakikada Isaac Romero ve 86. dakikada Dodi Lukebakio kaydetti.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler 71. dakikada oyuna Dani Ceballos'un yerine dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte ligde 40 puana ulaşan Real Madrid ikinci sıraya yükselirken, Sevilla 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanda erteleme maçında Valencia'ya konuk olurken, Sevilla evinde yine Valencia ile karşılaşacak.

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