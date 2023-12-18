İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2023 Pazartesi / 6 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9502
  • EURO
    31,6113
  • ALTIN
    1873.97
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Real Madrid, evinde farka koştu!

İspanya La Liga'da Real Madrid, evinde Villarreal'i ağırladı. Eflatun beyazlılar karşılaşmadan 4-1 galip olarak ayrıldı.

18 Aralık 2023 Pazartesi 01:41 - Güncelleme:
Real Madrid, evinde farka koştu!
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Marcelino Toral'ın yönetimindeki Villarreal karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-1 kazanırken goller; 25. dakikada Jude Bellingham, 37. dakikada Rodrygo, 64. dakikada Brahim Diaz ve 68. dakikada Luka Modric kaydetti. Villarreal'in tek golünü ise 54. dakikada Jose Luis Morales kaydetti.

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 42 puana ulaşırken, Villarreal 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanda Alaves'e konuk olurken, Villarreal evinde Celta Vigo'yu konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.