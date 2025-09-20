İSTANBUL 25°C / 18°C
Spor

Real Madrid evinde hata yapmadı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 5. hafta maçında Real Madrid, sahasında Espanyol'u 2-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler oyuna 61. dakikada dahil oldu.

20 Eylül 2025 Cumartesi 20:42
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 5. hafta maçında Real Madrid, sahasında Espanyol'u 2-0 mağlup etti.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip, 22. dakikada Eder Gabriel Militao'nun golüyle öne geçti.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Real Madrid, 47. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Arda Güler, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Lider Real Madrid 15 puanla namağlup serisini sürdürürken, ilk mağlubiyetini yaşayan Espanyol ise 10 puanla 3. sırada bulunuyor.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Real Madrid, Levante deplasmanına gidecek. Espanyol, Valencia'yı konuk edecek.

