  • Real Madrid evinde kazandı, seride avantajı aldı
Spor

Real Madrid evinde kazandı, seride avantajı aldı

Real Madrid, play-off ilk maçında Hapoel Tel Aviv'i 86-82 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 00:21
Real Madrid evinde kazandı, seride avantajı aldı
Basketbol Avrupa Ligi play-off ilk maçında İspanya ekibi Real Madrid, sahasında İsrail temsilcisi Hapoel IBI Tel Aviv'i 86-82 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Movistar Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 27-18 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 48-33 üstünlükle gitti.

İkinci devrede skora ortak olamayan Hapoel IBI Tel Aviv karşısında üçüncü çeyreği 70-55 önde tamamlayan Real Madrid, mücadeleyi 86-82 kazandı.

İspanya ekibinde Facundo Campazzo, 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda ise Antonio Blakeney'nin 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Real Madrid'in 1-0 öne geçtiği serinin ikinci karşılaşması, 1 Mayıs Cuma günü yine İspanya'da oynanacak.

