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Spor

Real Madrid farklı kazandı! Arda yine 11 başladı

İspanya La Liga 6. hafta maçında Real Madrid, sahasında Espanyol'u 4-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve 55 dakika sahada kaldı.

22 Eylül 2024 Pazar 00:15 - Güncelleme:
Real Madrid farklı kazandı! Arda yine 11 başladı
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İspanya La Liga 6. hafta maçında Real Madrid, sahasında Espanyol ile karşılaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Dani Carvajal, 75. dakikada Rodrygo, 78. dakikada ise Vinicius Junior ve 90. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Espanyol'un tek golü 54. dakikada Courtois'nın kendi kalesine attığı golle gedi.

ARDA 11 BAŞLADI

Real Madrid'de Arda Güler maça 11'de başladı ve 55. dakikada yerini Vinicius'a bıraktı.

Arda Güler'in yerine oyuna giren Vinicius, 1 gol ve 1 asistle maçta yıldızlaşan isim oldu. Real'in bir diğer yıldızı Mbappe de maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 14'e çıkardı. Espanyol ise 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Alaves ile oynayacak. Espanyol ise Villarreal ile karşılaşacak.

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