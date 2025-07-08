Real Madrid, Ferland Mendy için 10 milyon euro istiyor

Real Madrid, Ferland Mendy'i elden çıkarmak için sadece 10 milyon euro talep ediyor.

10 MİLYON EURO'YA ELDEN ÇIKARACAKLAR

Fichajes'te yer alan habere göre Real Madrid, Ferland Mendy'nin vedası için bir fedakârlık yapmaya hazırlanıyor. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız sol beki, yüksek maaş yükünden kurtulmak isteyen İspanyol devi oyuncunun ayrılığına sadece 10 milyon euro karşılığında onay vermeye sıcak bakıyor.

YENİ PLANLAMADA YER YOK

Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğünde yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan Los Blancos, Mendy'nin kadro planlamasında yer almadığını düşünüyor. Bu nedenle Fransız futbolcunun ayrılığı, hem sportif hem de ekonomik açıdan mantıklı bir hamle olarak değerlendiriliyor.

YERİNE BENFİCA'DAN CARREIRAS

Real Madrid, Mendy'nin yerini doldurmak için ise gözünü Portekiz'e çevirdi. Benfica forması giyen genç sol bek Álvaro Carreras'ı takibe alan başkent ekibi, bu transfer için 50 milyon euroyu gözden çıkarmaya hazır.

Yeni sezonda savunmanın sol kanadında köklü bir değişikliğe gitmeyi planlayan Real Madrid'de transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.