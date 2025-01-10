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Spor

Real Madrid final biletini 3 golle aldı

Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda karşılaştığı Mallorca'yı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

AA10 Ocak 2025 Cuma 00:10 - Güncelleme:
Real Madrid final biletini 3 golle aldı
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İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid, Mallorca'yı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan yarı final mücadelesinde Real Madrid, 63. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Martin Valjent'in 90+2. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yapan başkent ekibi, 90+5. dakikada Rodrygo'nun golüyle sahadan 3-0 galip ayrılarak finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

Karşılaşmada oynamayan milli futbolcu Arda Güler, yedekler arasında yer aldı.

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