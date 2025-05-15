Real Madrid galibiyeti son dakikada aldı!

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 2-1 kazandı.

Mallorca, 11. dakikada Martin Valjent ile öne geçti. Real Madrid, bu gole 68. dakiakada Kylian Mbappe ile cevap verdi. Real Madrid, 90+5'te Jacobo Ramon'un attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 78 puana yükseldi. Mallorca, 47 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Sevilla deplasmanına gidecek. Mallorca, sahasında Getafe'yi konuk edecek.