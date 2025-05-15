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Spor

Real Madrid galibiyeti son dakikada aldı!

Real Madrid, La Liga'nın 36. haftasında konuk ettiği Mallorca'yı 90+5'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Eflatun beyazlılarda milli futbolcu Arda Güler 90 dakika sahada kaldı.

Haber Merkezi15 Mayıs 2025 Perşembe 01:34 - Güncelleme:
Real Madrid galibiyeti son dakikada aldı!
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İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 2-1 kazandı.

Mallorca, 11. dakikada Martin Valjent ile öne geçti. Real Madrid, bu gole 68. dakiakada Kylian Mbappe ile cevap verdi. Real Madrid, 90+5'te Jacobo Ramon'un attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 78 puana yükseldi. Mallorca, 47 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Sevilla deplasmanına gidecek. Mallorca, sahasında Getafe'yi konuk edecek.

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