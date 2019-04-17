Real Madrid, Gareth Bale ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor

La Liga devinin patronu Zinedine Zidane, Bale'ın satışına dair onayı verdiğini yönetime bildirdi. Madridli yöneticiler, yaz transfer sezonunda Bale'ı satarak Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'yı kadroya dahil etmek için çalışmalarına başlayacak. Ancak, Bale'ın satışı ile ilgili farklı spekülasyonlar gündeme geldi.

TARAFTAR, BAĞLANTISINI KESTİ

Madrid tarafı, sezon başında Ronaldo'nun Juventus'a satışının ardından Bale'ı "Lider" olarak benimsemişti. Sorumluluğunu yerine getiremediği gözlemlenen Bale'a karşı olan güvensizlik, oynanan her karşılaşmada biraz daha artmaya başlayınca, taraftarın kendisine olan inancı bitmiş oldu.

TAKIM YEMEKLERİNE KATILMIYOR!

Öte yandan bir gelişme de takım arkadaşı Thibaut Courtois'dan geldi. Tecrübeli eldivenin aktardığı bilgilere göre Bale, takım yemeklerine katılmıyor. Ayrıca, İspanyol devine yakın kaynaklar Bale'ın taraftara saygısını göstermesi için en azından İspanyolca öğrenmesi gerektiğini belirtiyor.

Gareth Bale, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 39 karşılaşmada 14 gol 5 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)