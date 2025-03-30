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Spor

Real Madrid geriden gelip kazandı

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, sahasında Leganes ile karşı karşıya geldi. Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan maçı 3-2'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi30 Mart 2025 Pazar 01:14 - Güncelleme:
Real Madrid geriden gelip kazandı
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İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, sahasında Leganes ile karşı karşıya geldi. Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan maçı 3-2'lik skorla kazandı.

Real Madrid, 32. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle Leganes karşısında 1-0 öne geçti. Real Madrid'e bu penaltıyı kazandıran isim milli futbolcu Arda Güler oldu.

Leganes, 34. dakikada Diego Garcia Campos ve 41. dakikada Dani Raba'nın attığı gollerle Real Madrid karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Real Madrid, 47. dakikada Jude Bellingham ve 76. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı gollerle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Real Madrid'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 62 dakika sahada kaldı ve yerini Rodrygo'ya bıraktı.

La Liga'da üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Real Madrid, 63 puana yükseldi. Leganes, 27 puanda kaldı.

Real Madrid, gelecek hafta sahasında Valencia'yı ağırlayacak. Leganes, ligin bir sonraki haftasında evinde Osasuna ile karşı karşıya gelecek.

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