  
  
Spor

Real Madrid, Gonzalo Garcia'nın bonservisini belirledi

İspanyol ekibi Barcelona yolları ayırmadığı düşündüğü 22 yaşındaki genç futbolcu Gonzalo Garcia'nın bonservisini 60 milyon euro olarak belirledi.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2026 Pazartesi 14:17 - Güncelleme:
Real Madrid, yollarını ayırmayı düşündüğü Gonzalo Garcia'nın bonservis bedelini belirledi.

AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid, 22 yaşındaki futbolcu için 60 milyon euro bonservis bekliyor. İspanyol devi, 60 milyon euro'luk bir teklif gelmesi durumunda Garcia'nın transferine izin verecek.

Öte yandan Alman basınında yer alan habere göre, Borussia Dortmund, Gonzalo Garcia ile ilgileniyor. Borussia Dortmund, İspanyol santrfor için 30 milyon euro'luk bir teklif düşünüyor ve bu teklif şu anda Real Madrid'in beklentisini karşılamıyor.

Real Madrid'de bu sezon 34 maçta süre bulan Gonzalo Garcia, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

