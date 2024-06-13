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Spor

Real Madrid gözünü Tottenham'ın yıldızına dikti

Sezonu üç kupayla tamamlayan Real Madrid, transfer için harekete geçti. İspanyol devi, gözünü Tottenham forması giyen Cristian Romero'ya çevirdi.

13 Haziran 2024 Perşembe 20:18 - Güncelleme:
Real Madrid gözünü Tottenham'ın yıldızına dikti
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La Liga'da şampiyonluğa ulaşan ve yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Real Madrid yeni hedefini belirledi.

GÖZLER PREMIER LİG'DE

ESPN'de yer alan habere göre Real Madrid gözünü Tottenham forması giyen Cristian Romero'ya çevirdi.

Haberin detaylarında stoper takviyesi yapmak isteyen Real Madrid'in, 26 yaşındaki Arjantinli oyuncuyu listesine eklediği ve teklif yapmaya hazırlandığı söylendi.

34 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 34 resmi maça çıkan Cristian Romero bu karşılaşmalarda 5 gollük skor katkısı sağladı.

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