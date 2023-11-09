İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2023 Perşembe / 26 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5358
  • EURO
    30,6458
  • ALTIN
    1789.11
  • BIST100
    7860.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Real Madrid hata yapmadı

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi 4. haftasında evinde Braga'yı ağırladı. Eflatun beyazlılar karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanarak gruptaki liderliğini sürdürdü. Milli futbolcu Arda Güler yedek başladığı maçta süre almadı.

9 Kasım 2023 Perşembe 01:45 - Güncelleme:
Real Madrid hata yapmadı
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 4 hafta maçında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Serdar Saatçı'nın takımı Braga karşı karşıya geldi. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yönetti maçta kazanan 3-0'lık skorla Real Madrid oldu.

Real Madrid'e taraftarının önünde galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Brahim Diaz, 58. dakikda Vinicius Junior, 61. dakikada Rodrygo

Halil Umut Meler, 5. dakikada Braga lehine penaltı düdüğü çaldı. Alvaro Djalo Dias Fernandes, Braga adına kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i yedeklere yazdı ama oyuna almadı. Braga'da da Serdar Saatçı maça yedek kulübesinde başladı ama süre alamadı.

Bu galibiyetin ardından Real Madrid, 4'te 4 yaparak 12 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı iki maç kala garantiledi. Braga 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Real Madrid, Napoli'yi ağırlayacak. Braga, Union Berlin'i konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.