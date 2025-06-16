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Spor

Real Madrid, Ibrahima Konate'yi radarına aldı

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Real Madrid, Premier Lig ekibi Liverpool forması giyen Ibrahima Konate'yi yakın takibe aldı.

HABER MERKEZİ16 Haziran 2025 Pazartesi 16:05 - Güncelleme:
Real Madrid, Ibrahima Konate'yi radarına aldı
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İspanya devi Real Madrid, stoper transferi için rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

Marca'nın haberine göre; Madrid, Liverpool forması giyen Ibrahima Konate'nin sözleşme durumunu yakından takip ediyor.

Fransız oyuncunun Merseyside ekibiyle sözleşmesi 2026 yazında sona eriyor ve taraflar arasında yenileme için henüz bir görüşme yapılmadı.

Real Madrid ise bu yaz bedelsiz olarak Trent Alexander-Arnold'u kadrosuna kattıktan sonra gelecek yaz bir diğer Liverpool oyuncusu Ibrahima Konate'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasıyla 42 maça çıkan Konate, 2 gol 2 asistlik skor üretti.

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