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Spor

Real Madrid-Icardi iddialarına yanıt geldi!

Real Madrid'in kadrosunda yaşadığı sakatlık sıkıntılarının ardından hücum hattına Galatasaray'dan Icardi'yi transfer edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İspanya basını ise, bu iddiaların asılsız olduğunu ve eflatun beyazlıların kış transfer döneminde forvet hattına takviye yapmayacağı aktarıldı.

25 Kasım 2023 Cumartesi 00:24 - Güncelleme:
Real Madrid-Icardi iddialarına yanıt geldi!
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Sakatlıklarla boğuşan Real Madrid, forvet transferi için kararını verdi.

AS'ta yer alan habere göre; Madrid devi, Vinicius'un sakatlığına rağmen kış transfer döneminde forvet transferi yapmayacak.

Hbaerde Carlo Ancelotti'nin kulübün rezerv takımı Real Madrid Castilla'da oynayan 19 yaşındaki Gonzalo Garcia'yı A Takıma alacağı ve sezonu bu şekilde tamamlayacağı belirtildi.

MAURO ICARDI İDDİASI

Daha önce İtalyan basınında yer alan haberlerde Real'in Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istediği yazılmıştı. İspanyol kaynaklar, bu iddiların gerçeği yansıtmadığını aktardı.

İspanyol ekibinde Vinicius'un sakatlığı sonrası ileri uçta oynayabilecek Joselu ve Rodrygo kaldı.

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