Real Madrid-Icardi iddialarına yanıt geldi!

Sakatlıklarla boğuşan Real Madrid, forvet transferi için kararını verdi.
AS'ta yer alan habere göre; Madrid devi, Vinicius'un sakatlığına rağmen kış transfer döneminde forvet transferi yapmayacak.
Hbaerde Carlo Ancelotti'nin kulübün rezerv takımı Real Madrid Castilla'da oynayan 19 yaşındaki Gonzalo Garcia'yı A Takıma alacağı ve sezonu bu şekilde tamamlayacağı belirtildi.
MAURO ICARDI İDDİASI
Daha önce İtalyan basınında yer alan haberlerde Real'in Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istediği yazılmıştı. İspanyol kaynaklar, bu iddiların gerçeği yansıtmadığını aktardı.
İspanyol ekibinde Vinicius'un sakatlığı sonrası ileri uçta oynayabilecek Joselu ve Rodrygo kaldı.