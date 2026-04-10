  Haberler
  Spor
  • Real Madrid için Didier Deschamps iddiası
Spor

Real Madrid için Didier Deschamps iddiası

Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğu için yeni iddialar gündeme geldi. 2026 Dünya Kupası sonrası Fransa Milli Takımı'ndan ayrılması beklenen Didier Deschamps'ın, eflatun-beyazlıların adayları arasında yer aldığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2026 Cuma 17:44 - Güncelleme:
Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Fransa Milli Takımı'ndan ayrılması beklenen Didier Deschamps, Madrid ekibinin radarına girdi.

Haberde, eflatun-beyazlıların şampiyonluk yarışında Barcelona'nın gerisinde kalmasının ardından Álvaro Arbeloa yerine daha tecrübeli bir isim arayışına girebileceği ve bu doğrultuda Deschamps'ın güçlü bir aday olarak değerlendirildiği öne sürüldü.

2012 yılından bu yana Fransa Milli Takımı'nı çalıştıran Deschamps, 2018 Dünya Kupası'nı kazanarak önemli bir başarıya imza atmış, 2022'de ise takımını finale taşımıştı. Tecrübeli teknik adamın milli takım kariyerini Dünya Kupası sonrası noktalaması bekleniyor.

Öte yandan Didier Deschamps'ın, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé ile olan iyi ilişkisi nedeniyle kulübün yeni yapılanma sürecinde önemli bir avantaj sağlayabileceği ve bu durumun yönetim tarafından olumlu değerlendirildiği de iddialar arasında yer aldı.

Kulüpten konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmelerin önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.

