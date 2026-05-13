Real Madrid ile anılan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gözü Victor Osimhen'de...

Fransız medyasına yansıyan ve Avrupa futbolunda geniş yankı uyandıran haberlere göre; Jose Mourinho, Real Madrid'in başına geçmesi durumunda Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'i transfer etmek istiyor.

G.SARAY İÇİN SADECE 'ASTRONOMİK' TEKLİFLER

Galatasaray cephesi takımın en büyük silahını kaybetmeye kesinlikle sıcak bakmıyor.

Sarı-Kırmızılı yönetimin, Avrupa devlerinin yoğun ilgisine rağmen Osimhen'i takımda tutmak istediği, ancak transferin gerçekleşmesi için yalnızca 150 milyon Euro civarında astronomik seviyede bir teklifin masaya konması gerektiği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'ın 75 + 5 milyon Euro'ya transfer ettiği Victor Osimhen, bu sezon forma giydiği 33 maçta 22 gol atıp 8 asist yaptı.