  • Real Madrid için ilk hedefi belli oldu! Jose Mourinho'nun gözü Victor Osimhen'de
İspanyol devi Real Madrid'in başın geçmeye hazırlanan başarılı teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer listesinin üst sıralarında Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen yer alıyor. Transfere sıcak bakmayan Galatasaray yönetimi astronomik bir teklif bekliyor. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ13 Mayıs 2026 Çarşamba 10:18
Fransız medyasına yansıyan ve Avrupa futbolunda geniş yankı uyandıran haberlere göre; Jose Mourinho, Real Madrid'in başına geçmesi durumunda Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'i transfer etmek istiyor.

G.SARAY İÇİN SADECE 'ASTRONOMİK' TEKLİFLER

Galatasaray cephesi takımın en büyük silahını kaybetmeye kesinlikle sıcak bakmıyor.

Sarı-Kırmızılı yönetimin, Avrupa devlerinin yoğun ilgisine rağmen Osimhen'i takımda tutmak istediği, ancak transferin gerçekleşmesi için yalnızca 150 milyon Euro civarında astronomik seviyede bir teklifin masaya konması gerektiği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'ın 75 + 5 milyon Euro'ya transfer ettiği Victor Osimhen, bu sezon forma giydiği 33 maçta 22 gol atıp 8 asist yaptı.

