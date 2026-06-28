Real Madrid için Real Madrid iddiası

Panathinaikos'tan ayrılan Ergin Ataman için Real Madrid iddiası gündeme geldi.

YOLLAR AYRILABİLİR

Marca'da yer alan habere göre, İspanyol devi, başantrenörü Sergio Scariolo ile yollarını ayırabilir.

Scariolo, kısa süre içerisinde kulüpte basketbolun başına geçen Juan Carlos Sanchez ile bir görüşme yapacak ve bu görüşmenin ardından İtalyan başantrenörün geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

"KULÜBE SORUN"

Real Madrid'de Scariolo'nun sözleşmesinin feshedilmesinin önündeki en büyük engelin maddi konular olduğu belirtildi. Scariolo, Tenerife karşısında yaşanan mağlubiyetin ardından geleceğiyle ilgili, "Üç yıllık sözleşmem var, bunu kulübe sorun." demişti.

5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Real Madrid, İtalyan başantrenör ile yollarını ayırması durumunda kalan iki yıl için Scariolo'ya yaklaşık 5 milyon euro ödeyecek.

ATAMAN ADAYLAR ARASINDA

İspanyol basınında yer alan haberde, Real Madrid'de Scariolo'nun fesih ihtimaline karşın yeni başantrenör arayışlarında maddi konuların etkili olacağı yer aldı. Göreve yeni başlayacak yeni başantrenörün serbest ya da mevcut kulübünden uygun bir çıkış maddesi olması gerektiği belirtildi.

Panathinaikos'tan ayrılan Ergin Ataman'ın da Real Madrid'in adayları arasında yer aldığı öne sürüldü. İspanyol devinde ayrıca, Ioannis Sfairopoulos ve Baskonia ile adı geçen Velimir Perasovic'in de listede yer aldığı kaydedildi.

YARDIMCI OLARAK DÖNEBİLİR

Real Madrid'de kulüpte daha önce yardımcı antrenör olarak görev alan ve şu anda İspanya Milli Takımı'nda çalışan Paco Redondo'nun da adının geçtiği ancak Redondo'ya başantrenörlük görevi vermenin riskli olduğu kaydedildi. İspanyol antrenörün, yeniden yardımcı olarak kulübe geri dönebileceği belirtildi.