Real Madrid ile Al Hilal puanları paylaştı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ilk maçında İspanya ekibi Real Madrid ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal karşı karşıya geldi.

Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Real Madrid'in golü, 34. dakikada Gonzalo'dan geldi. Al Hilal'e beraberliği getiren golü ise 41. dakikada penaltıdan Ruben Neves kaydetti.

Öte yandan Real Madrid'de Fede Valverde, 90+2'de kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da gruptaki ilk maçında 1'er puanı hanesine yazdırdı.

Grupta bir sonraki maçta Real Madrid, 22 Haziran'da Pachuca ile karşı karşıya gelecek. Al Hilal ise 23 Haziran'da Salzburg ile kozlarını paylaşacak.

ARDA GİRER GİRMEZ DİREĞİ VURDU

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 46. dakikada oyuna dahil oldu. Genç yıldızın oyuna girer girmez rakip kaleye gönderdiği şut, direkten döndü.