İSTANBUL 30°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2025 Perşembe / 23 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5534
  • EURO
    45,5819
  • ALTIN
    4284.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid ile Al Hilal puanları paylaştı
Spor

Real Madrid ile Al Hilal puanları paylaştı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ilk maçında İspanya ekibi Real Madrid ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal karşı karşıya geldi. Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Haber Merkezi19 Haziran 2025 Perşembe 00:11 - Güncelleme:
Real Madrid ile Al Hilal puanları paylaştı
ABONE OL

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ilk maçında İspanya ekibi Real Madrid ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal karşı karşıya geldi.

Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Real Madrid'in golü, 34. dakikada Gonzalo'dan geldi. Al Hilal'e beraberliği getiren golü ise 41. dakikada penaltıdan Ruben Neves kaydetti.

Öte yandan Real Madrid'de Fede Valverde, 90+2'de kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da gruptaki ilk maçında 1'er puanı hanesine yazdırdı.

Grupta bir sonraki maçta Real Madrid, 22 Haziran'da Pachuca ile karşı karşıya gelecek. Al Hilal ise 23 Haziran'da Salzburg ile kozlarını paylaşacak.

ARDA GİRER GİRMEZ DİREĞİ VURDU

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 46. dakikada oyuna dahil oldu. Genç yıldızın oyuna girer girmez rakip kaleye gönderdiği şut, direkten döndü.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.