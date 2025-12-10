İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Real Madrid ile anılıyordu! Jose Mourinho'dan cevap geldi

Adı son günlerde Real Madrid ile anılan Benfica teknik direktörü Jose Mourinho iddialara cevap verdi. Deneyimli teknik adam böyle bir konunun gündeminde olmadığını belirtti.

10 Aralık 2025 Çarşamba 15:01
Benfica'nın başındaki Jose Mourinho, Real Madrid'e dönebileceği yönünde son günlerde artan haberleri değerlendirdi.

Portekizli teknik adam, konu gündeme getirilse de böyle bir ihtimalin bulunmadığını söyledi. Basın toplantısında bir gazeteci, Xabi Alonso'nun yerine onun adının anılmasını hatırlattı.

Mourinho, bu soruya önce tavrıyla ilgilenmediğini gösterdi, ardından kısa bir açıklamayla tartışmayı sonlandırdı.

"KONU KAPANDI, ONU AÇAN SİZSİNİZ"

"Konuyu Kapatmam gerekmiyor, çünkü zaten kapalı. Bu konu kapandı, onu açan sizsiniz." diyerek iddiaları gülümseyerek reddetti.

TARAFTARLARIN GÜNDEMİNDE

Mourinho'nun adı, Madrid yönetiminden çok kulübün eski teknik direktörünü özleyen bazı taraftarlar tarafından gündeme taşınmıştı.

Buna rağmen Benfica teknik direktörü, İspanya'ya dönüş hikayesine kapıyı net biçimde kapattı.

