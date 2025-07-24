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Spor

Real Madrid ile Liverpool Rodrygo için masada

İspanyol devi Real Madrid yüksek maaşı nedeniyle takımdan göndermek istediği Rodrygo için Liverpool ile görüşmelere devam ediyor.

HABER MERKEZİ24 Temmuz 2025 Perşembe 09:46 - Güncelleme:
Real Madrid ile Liverpool Rodrygo için masada
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La Liga devi Real Madrid, yıllık maaşı yüksek olan yıldızını Premier Lig devine göndermek istiyor.

Gazeteci Santi Aouna'ya göre, Liverpool ile Rodrygo'nun ekibi arasında 'doğrudan görüşmeler' sürüyor, ancak şu anda iki takım arasında herhangi bir anlaşma yok. Ayrıca, Sky Almanya'dan Florian Plettenberg, Madrid'in Brezilyalıyı satmaya açık olduğunu ve kanat oyuncusunun da bunun farkında olduğunu iddia ediyor.

Plettenberg, Luis Diaz'ın Anfield'dan ayrılması durumunda Liverpool'un Rodrygo'yu takip ettiğini, Bayern Münih'in Kolombiyalı milli oyuncuyu hedeflediğini, ancak 24 yaşındaki oyuncu için bir transferin "çok pahalı" olacağını da sözlerine ekledi. Brezilyalı milli oyuncunun yılda net 10 milyon avro kazandığı söyleniyor ve bu durum Chelsea gibi takımları zor durumda bırakıyor.

Santrafor, yardımcı forvet ve kanat oyuncusu olarak oynayabilen Rodrygo, Madrid formasıyla çıktığı 270 maçta 68 gol atıp 51 asist yaptı. Ancak, azalan oyun süresi nedeniyle "mutsuz" olduğu yönündeki haberlerin ardından, bu yaz yeni ufuklara yelken açabilir.

Santiago Bernabeu'daki sözleşmesinin bitmesine üç yıl kalan Rodrygo için herhangi bir takımın somut bir teklif sunup sunmayacağı henüz belli değil. Bu arada, Rodrygo bu yaz Madrid'in altı Dünya Kulüpler Kupası maçında üç kez forma giydi ve bu, Los Blancos'ta gelecekte neler olacağının bir işareti olabilir.

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