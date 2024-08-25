Real Madrid, La Liga'nın 2. hafta maçında Real Valladolid ile karşılaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Madrid devine galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Fede Valverde, 88. dakikada Brahim Diaz ve 90+6. dakikada Endrick kaydetti.

Real Madrid'de milli oyuncumuz Arda Güler, maça 11'de başladı ve 69 dakikada sahada kaldı.

Alaba, Camavinga ve Jude Bellingham, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, Mendy de cezası sebebiyle maçta oynayamadı.

Real Madrid bu sonuçla ligde ilk galibiyetini aldı. Ancelotti'nin takımı, ligin ilk haftasında Mallorca ile berabere kalmıştı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Las Palmas ile oynayacak. Valladolid ise Leganes'i ağırlayacak.

İLK YARI DÜŞÜK TEMPOYLA GEÇTİ

Son şampiyon Real Madrid, Real Valladolid karşısında ilk yarı sadece 1 kez rakip kaleyi yoklaya bildi. Ancelotti'nin öğrencileri tamamen kapanan Valladolid savunmasını aşmayı ilk devrede başaramadı.

İKİNCİ YARI BAMBAŞKA BİR MADRID

Real Madrid ikinci yarıya çok hızlı başladı. İspanyol devi, Arda Güler, ile net bir fırsat yakaladı. 48. dakikada Sağ çaprazda topla buluşan Arda yakın köşe sert vurdu ama kaleci Hein gole izin vermedi.

REAL, VALVERDE İLE GOLÜ BULDU!

Real Madrid, Arda Güler'in 48. dakikada yerde kaldığı pozisyonda serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına Valverde, geçti. Rodrygo'nun dokunduğu topa Valverde çok sert vurdu. Savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu.

ARDA YİNE VURDU, BİR KEZ DAHA HEIN

Arda Güler, Valladolid kalecisi Hein'i bir türlü geçemedi. Mücadelenin 63. dakikasında Garcia'nın yaptığı ortayı iyi takip eden Arda, gelişine iyi vurdu ama kaleci gole izin vermedi.

Bu poizsyondan yalnızca 4 dakika sonra sol kanattan rakibini ekarte edip topu sol ayağına çeken Arda Güler, uzak köşeye sert vurdu. Savunmaya çarpan top yine kalecide kaldı.

ARDA 69'DA OYUNDAN ÇIKTI

Real Madrid'in maç boyu rakip kaleye gönderdiği 12 şutun 5'i Arda Güler'den geldi. 3 kez isabet bulan milli oyuncu, kaleci Hein'i geçemedi.

BRAHIM DIAZ FARKI 2'YE ÇIKARDI!

Real Madrid, Brahim Diaz ile farkı 2'ye çıkardı. Oyuna sonradan giren Faslı oyuncu, Militao'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarktı. Karşı karşıya yaptığı vuruşu ağlarla buluşturdu.

ENDRICK'TEN MERHABA!

Real Madrid, yeni genç oyuncusuyla farkı 3'e çıkardı. Diaz'in pasıyla solda buluşan Endrick, ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. Maçta başka gol çıkmadı ve Real Madrid, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

ARDA GÜLER'İN MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Arda Güler'in 63 dakika sahada kaldığı Valladolid maçı rakamları

42: Pas

86: Pas İsabet Oranı %

42: Kısa Pas

7: Kazandığı İkili Mücadele

5: Kaybettiği İkili Mücadele

3: İsabetli Şut

2: Engellenen Şut

1: İsabetli Orta

3: İsabetsiz Orta

1: Şut Pası

2: Ofsayt

3: Top Kapma

2: Şut Engelleme

3: Yapılan Faul

1: Yaptığı Faul