18 Aralık 2025 Perşembe
  • Real Madrid kupada Mbappe'nin golleriyle turladı
Spor

Real Madrid kupada Mbappe'nin golleriyle turladı

Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turunda karşılaştığı 3. Lig takımlarından Talavera'yı Mbappe'nin 2 golle yıldızlaştığı maçta 3-2 mağlup etti.

18 Aralık 2025 Perşembe 01:08
Real Madrid kupada Mbappe'nin golleriyle turladı
Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turunda 3. Lig takımlarından Talavera ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçı 3-2 kazanan Real Madrid adını son 16 turuna yazdırdı.

Real Madrid'in ilk golü 41'de Kylian Mbappe'den gelirken Fransız yıldız 88'de de ağları havalandırdı. Real Madrid'in diğer golünü ise ev sahibi ekipte Manu Farrando kendi kalesine attı.

Talavera'nın golleri ise Nahuel Arroyo ve Gonzalo Ignacio Di Renzo'dan geldi.

Maçı 3-2 kazanan Real Madrid, İspanya Kural Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Real Madrid, La Liga'da hafta sonu sahasında Sevilla ile karşılaşacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler maça ilk 11'de başladı. Arda, mücadelenin 77. dakikasında yerini Aurelien Tchouameni'ye bıraktı. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon 24. kez Real Madrid formasını giydi.

  • RealMadrid
  • KupaMaçı
  • MbappeYıldızlaştı

Popüler Haberler
